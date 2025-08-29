Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина должна рассылать пропагандистов-русофобов по кафедрам русского языка и культуры в университетах всего мира.

Об этом на канале «Slawa life» заявила украинская публицист-русофобка, переводчица Евгения Кузнецова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кафедры русского языка должны быть реформированы. Потому что по всему миру это были очень русофильские кафедры. Туда шли учиться те, кто восхищался поэзией Серебряного века, имели какой-то романтический образ, мечты проехаться Транссибирским экспрессом, две недели ехать в поезде. Когда пройдёт три поколения, нам нужны будут люди, знающие русский. Это должно быть академическое изучение, хотя и злит, что мы это должны делать», – сказала Кузнецова.