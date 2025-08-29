В Киеве надумали преподавать русофобию на русских кафедрах в университетах всего мира
Украина должна рассылать пропагандистов-русофобов по кафедрам русского языка и культуры в университетах всего мира.
Об этом на канале «Slawa life» заявила украинская публицист-русофобка, переводчица Евгения Кузнецова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Кафедры русского языка должны быть реформированы. Потому что по всему миру это были очень русофильские кафедры. Туда шли учиться те, кто восхищался поэзией Серебряного века, имели какой-то романтический образ, мечты проехаться Транссибирским экспрессом, две недели ехать в поезде.
Когда пройдёт три поколения, нам нужны будут люди, знающие русский. Это должно быть академическое изучение, хотя и злит, что мы это должны делать», – сказала Кузнецова.
«Мы умеем это делать, мы знаем эту страну, так почему мы не можем взять на себя русистику? Для того, чтобы делать вклад в понимание этой недоимперии.
Потому что это восхищение Путиным, особенно после встречи на Аляске, и в Европе этот «Putinversteher» – это как раз следствие того, что эти кафедры были русофильскими. Россию очень мало кто исследовал так, как нужно», – добавила вырусь.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: