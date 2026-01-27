В Киеве от морозов в палатках спасаются уже сотни тысяч

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сотни тысяч людей в украинской столице остаются без тепла, а их дома на годы станут непригодными для жилья. Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.

Он отметил, что на момент эфира более 1300 многоэтажных домов в Киеве не получают тепла.

«Это более 10% всего многоквартирного жилого фонда в Киеве. Если говорить о Троещине, это большие дома. Минимум полмиллиона человек находятся без возможности проживания в своих домах. Температура в домах – плюс один – плюс пять, электроэнергии нет. Кто мог – уехал, кто мог – остался. И многие из них находятся просто в «пунктах несокрушимости», которые развернули во дворах, и люди там ночуют в огромных палатках, которые развернули по всему Деснянскому, Днепровскому, Дарницкому району», – обрисовал ситуацию эксперт.

Он прогнозирует печальное будущее для жилого фонда столицы:

«В этих домах на восстановление инфраструктуры уйдут годы. Люди смогут жить летом, но без воды, отопления. Воду, может быть, еще и подадут – все зависит от степени повреждения».

По его словам, в Киеве на ноябрь прошлого года было около 2200 поврежденных в результате обстрелов [и попаданий ракет ПВО] жилых домов, из которых восстановили лишь 35.

«Мы имеем 300 домов, которые полностью повреждены и в которых нужно менять всю инфраструктуру. А только одна процедура, начиная от обследования дома и заканчивая проведением строительных работ, – это как минимум девять месяцев», – добавил Попенко

Местные власти тоже подтверждают, что наиболее критическая ситуация складывается на Троещине – левобережном спальном районе Киева. Глава Деснянской райадминистрации Максим Бахматов сообщил, что уже неделю здесь люди остаются без света, воды и тепла и с замерзшей канализацией.