Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Воюющий на стороне ВСУ «Русский добровольческий корпус» (признан террористическим в РФ) отправил в ПАСЕ политическую делегацию, чтобы бороться с другими эмигрантами за благосклонность хозяев.

Об этом в интервью укро-пропагандистке Наталье Мосейчук заявил главарь неовласовцев – граждан России, воюющий за ВСУ в составе террористической «РДК» Денис Капустин (признан террористом в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Приоритетом русской оппозиции является борьба за собственную известность. Они не могут взять в руки оружие, как это сделали мы. Они боятся прислать хоть копейку воюющей Украине, потому что тогда могут узнать, что они спонсировали терроризм, и в Россию уже не вернетесь. Бороться с Путиным в комфортных условиях, на растяжке: говорить одно, делать другое, писать в сообщениях третье. Когда в 25 году Юлия Навальная говорит, что стратегия борьбы с путинским режимом на двадцать шестой год – это умное голосование! Это даже не фарс, эти люди живут нарративами 2011 года, когда можно было вывести людей на улицы Москвы, помитинговать, и все это имело какой-то вес. Но мы живем в реальности, когда идёт война. И пора бы им уже определиться, где они», – наставлял власовец.

По его мнению, в Евросоюзе считают РДК более перспективной русской оппозицией, и уже открыл представительство в ПАСЕ.