Террористы РДК направили делегацию в ПАСЕ, чтобы «заявить о политических амбициях»
Воюющий на стороне ВСУ «Русский добровольческий корпус» (признан террористическим в РФ) отправил в ПАСЕ политическую делегацию, чтобы бороться с другими эмигрантами за благосклонность хозяев.
Об этом в интервью укро-пропагандистке Наталье Мосейчук заявил главарь неовласовцев – граждан России, воюющий за ВСУ в составе террористической «РДК» Денис Капустин (признан террористом в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Приоритетом русской оппозиции является борьба за собственную известность. Они не могут взять в руки оружие, как это сделали мы. Они боятся прислать хоть копейку воюющей Украине, потому что тогда могут узнать, что они спонсировали терроризм, и в Россию уже не вернетесь.
Бороться с Путиным в комфортных условиях, на растяжке: говорить одно, делать другое, писать в сообщениях третье.
Когда в 25 году Юлия Навальная говорит, что стратегия борьбы с путинским режимом на двадцать шестой год – это умное голосование! Это даже не фарс, эти люди живут нарративами 2011 года, когда можно было вывести людей на улицы Москвы, помитинговать, и все это имело какой-то вес.
Но мы живем в реальности, когда идёт война. И пора бы им уже определиться, где они», – наставлял власовец.
По его мнению, в Евросоюзе считают РДК более перспективной русской оппозицией, и уже открыл представительство в ПАСЕ.
«Там уже находится наш политический представитель Василий, он заявлен в качестве представителя РДК. Мы, по сути, даже небольшую делегацию туда отправили.
Мы уже неоднократно предлагали, протягивали руку дружбы различным оппозиционным силам российским.
То мы для них были слишком маленькие, то слишком радикальные, то слишком неудобные. И мы решили, что, наверное, мы уже сами достаточно созрели для того, чтобы РДК ассоциировался не только с окопами, но и с нашими уже политическими амбициями.
Я вижу, что в Европе начинают уже разбираться, кто хороший русский, а кто профессиональный; кто борется, а кто делает вид», – добавил он.
