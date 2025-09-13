В Киеве угрожают Белоруссии: «Наши дроны случайно упадут на Мозырский НПЗ»

Игорь Шкапа.  
13.09.2025 09:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 422
 
Белоруссия, ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


Белорусская армия якобы принимала участие в боевых действиях против Украины.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участник карательной операции против ЛДНР майор ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Белорусская армия якобы принимала участие в боевых действиях против Украины. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Каратель жалуется, в Польше все больше тех, кто считает, что в инциденте с дронами виновата Украина, но при этом утверждает, что российские дроны якобы летели со стороны Белоруссии.

«Давайте позлорадствуем. Если с территории Беларуси к нам прилетают дроны, то имеют ли право наши дроны сбиться с курса и где-то упасть на Мозырский нефтеперерабатывающий комбинат в Беларуси?», – заявил Лапин.

Он говорит, что Белоруссия – это «откровенный союзник России».

«И те, кто воевал в первые дни полномасштабного вторжения на Черниговщине и здесь на Киевщине, прекрасно знают, сколько мы забаранили белорусских собак. Да, я говорю сейчас о Лукашенко, который дал свои войска, которые вместе с русскими заходили на нашу территорию», – утверждает майор ВСУ.

По его словам, белорусские войска были выведены после оказанного им сопротивления.

«Поверьте мне, не трепался бы, если бы не знал. Ну, но это так, история. Поэтому, если есть что-то сказать, то давайте скажем по отношению к Лукашенко и Мозырскому НПЗ, который дает львиную долю валютных поступлений Батьке», – пригрозил Лапин.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить