В МИД РФ обещают «поставить вопрос» о захваченных Алиевым русских заложниках – и готовы продолжить дружбу с Азербайджаном

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Москва поставит перед Баку вопрос о скорейшем освобождении 11 граждан РФ во время визита главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил в интервью RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно же мы будем ставить вопрос о скорейшем освобождении 11 российских граждан, которые были задержаны в Баку 30 июня прошлого года. Этот вопрос обсуждается по линии профильных структур России и Азербайджана, и мы рассчитываем, что в скором времени наши граждане будут освобождены», – сказал Галузин.

Он не стал отвечать будет ли произведен обмен 8 россиян, ложно обвиненных в наркоторговле и кибермошенничестве, на криминальных членов азербайджанской диаспоры, граждан РФ, задержанных по обвинению в уголовных преступлениях.

Также Галузин надеется, что в Баку вновь откроют «Русский дом», закрытый в прошлом году.