В МИД РФ обещают «поставить вопрос» о захваченных Алиевым русских заложниках – и готовы продолжить дружбу с Азербайджаном
Москва поставит перед Баку вопрос о скорейшем освобождении 11 граждан РФ во время визита главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова.
Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил в интервью RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Конечно же мы будем ставить вопрос о скорейшем освобождении 11 российских граждан, которые были задержаны в Баку 30 июня прошлого года. Этот вопрос обсуждается по линии профильных структур России и Азербайджана, и мы рассчитываем, что в скором времени наши граждане будут освобождены», – сказал Галузин.
Он не стал отвечать будет ли произведен обмен 8 россиян, ложно обвиненных в наркоторговле и кибермошенничестве, на криминальных членов азербайджанской диаспоры, граждан РФ, задержанных по обвинению в уголовных преступлениях.
Также Галузин надеется, что в Баку вновь откроют «Русский дом», закрытый в прошлом году.
«Мы исходим из того, что после того, как мы совместными усилиями преодолели достаточно сложный, непростой период в наших отношениях, связанный с катастрофой азербайджанского пассажирского лайнера близ казахстанского города Актау в декабре 2024 года необходимо — и это отвечало бы, на наш взгляд, интересам обеих сторон — в полном объеме восстанавливать наши связи, нарушенные в упомянутый период», – сказал Галузин.
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