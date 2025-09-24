В Молдове шантажируют Приднестровье, пугая украинским вторжением

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия якобы пытается запустить производство дронов в Приднестровье, на что не станет закрывать глаза Украина.

Об этом в интервью украинским СМИ заявил лидер молдавской партии «Лига городов и коммун» Александр Бужорян.

«По нашей информации, Россия пытается организовать производство беспилотников на территории Приднестровья. У нас есть конкретные названия двух заводов в Тирасполе. Речь идет о «Молдавизолите» заводе «Электромаш», которые кандидаты для передачи технологий производства», – утверждает Бужорян.

По его словам, недавно в Румынии задержали груз с оптоволокном, который якобы направлялся в Тирасполь из Белоруссии.

«Это уже конкретные шаги к вмешательству и вовлечению Приднестровья, в том числе и Молдовы, в войну», – нагнетает политик.

Он говорит, что речь о заводе «Молдавизолит», у которого контракт с МО РФ.

Гость эфира фактически признал наличие «пятой колонны» в ПМР, сказав, что там есть люди с «разной точкой зрения».

«Сейчас именно тот момент, чтобы интегрировать Приднестровье в состав Республики Молдова», – грозит глава партии.

Он уверяет, что российские военные под видом гражданских продолжают через Молдову прибывать в ПМР, при этом Кишинев ежемесячно выдает лицензии для металлургического завода в республике.

«Момент, чтобы намекнуть или даже прямиком сказать, что экономическая ситуация в регионе зависит от лицензии по экспорту, которую выдаёт Кишинёв. И любое вовлечение приднестровского региона и жителей, которые являются молдавскими гражданами в своей большой части, навлечет на них беду. Мы понимаем позицию Украины. Украина не может и не будет ждать, и если эти действия будут идти дальше – будет определённая реакция», – пугает приднестровцев Бужорян.

Он считает, что нарисованный им сценарии предотвратит победа на предстоящих выборах проевропейских сил.