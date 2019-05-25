25.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Владимир Зеленский продемонстрировал лояльность западным кредиторам Украины, хотя накануне выборов представители нынешнего президента критиковали условия получения займов Украиной.

На это в эфире телеканала «Россия-1» обратил внимание российский политолог Дмитрий Абзалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Раньше он собирался пересмотреть соглашения с МВФ, после этого с ним встретились представители фонда, и он ни разу не упомянул о том, что он собирается пересматривать соглашения», – сказал эксперт.

«Перед первым туром Зеленский говорил о том, что требования МВФ по сравнению с европейскими странами несправедливы по отношению к требованиям к Украине. Это были его официальные заявления.

После этого у него были встречи с представителем Всемирного банка и МВФ, после чего Зеленский ни разу не сказал, что несправедливые соглашения в отношении Украины.

Напоминаю, что в ближайшее время вам придётся выплачивать 15 миллиардов. Проблема в том, что даже Греции не выставляли требования по уровню ЖКХ», – напомнил Абзалов.

«Если вы самостоятельны, то вы можете принимать решения помимо внешней составляющей. Вы можете принимать решения об уголовном ведении в отношении Порошенко, не названивая в посольство, не давая ему гарантий безопасности, вы можете принимать решения по собственному ЖКХ, по Донбассу и войне, а не каждый раз бегать», – добавил политолог.

«Да ничего мы не боимся, вы пять лет говорите, что развалитесь, ничего, живём!» – оскорблённо закричал частый гость российских ток-шоу, одесский «перевертыш» Всеволод Непогодин, который после визитов на профилактические беседы в СБУ изменил позицию с критики на поддержку Евромайдана.