В Нафтогазе не понимают, какую именно цену Газпром предлагает снизить на 25 %

07.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

В НАК “Нафтогаз Украины” затрудняются оценить заявление российского “Газпрома” относительно скидки на газ в 25%, так как российская сторона не указала, какую именно цену предлагает снизить, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе НАК “Нафтогаз Украина”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Нынешнее заявление “Газпрома“ оценивать сложно, т.к. неясно, какую именно цену он предлагает снизить на 25% и на каких условиях”, — заявили в прес-службе.

В “Нафтогазе” считают, что на данный момент предложение “Газпрома” выглядит менее привлекательно, чем цены, доступные Украине на европейском рынке.

“Приглашаем российскую сторону на трехсторонние переговоры. Мы понимаем, что договоренность о продолжении транзита через Украину важнее для “Газпрома“, чем возобновление прямых поставок”, — сообщили в прес-службе.

Напомним, ранее в компании заявили, что Украина готова к переговорам с Россией по газу, но исключительно в трехстороннем формате, а любые новые контракты Украины и РФ должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей.

Сегодня в “Газпроме” заявили, что готовы начать переговоры по поставкам российского газа в Украину по цене на 25% ниже нынешней. При этом вчера заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что Россия не будет останавливать транзит газа через Украину в Европу в 2020 году.

“Никто никогда не заявлял о том, что мы откажемся. Это было бы, наверное, убийственно для нас и нерационально. Но и пойти на такие ультиматумы, что “вам все равно некуда деться, вы часть (газа – ред.) будете через нас качать, поэтому берите наши условия и вперед – это не тот метод, который мы поддерживаем”, – считает Панкин.

Панкин подчеркнул, что условия нового контракта между “Газпромом” и “Нафтогазом” должны быть приемлемыми для Москвы.

“Вопрос в том, на каких условиях будет осуществляться этот транзит с точки зрения долгосрочности контракта, распределения мощностей, цены за транзит, правил. В этом большая загвоздка”, – отметил он.

Высокопоставленный дипломат выразил надежду, что во второй половине года переговоры между Россией, Украиной и Евросоюзом по условиям нового контракта интенсифицируются. Он отметил, что это произойдет после формирования нового правительства.