В области военной авиации и авиационных двигателей есть успехи – Путин ответил на критику Зюганова

Елена Острякова.  
18.09.2025 21:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 267
 
Авиастроение, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация


Президент РФ Владимир Путин ответил на критику российской авиации, которая прозвучала из уст лидера КПРФ Геннадия Зюганова с трибуны Госдумы недавно.

Он не согласился с такой оценкой сегодня на встрече лидеров парламентских фракций с президентом России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас традиционно на очень высоком уровне было развитие боевой авиации. И это продолжается. Сохранили, восстановили и сделали очень много шагов вперед. И сейчас, несмотря на то, что нам боевая авиация самим нужна, я не считаю, что наши предприятия авиационного комплекса перезагружены.

Мы не только полностью удовлетворяем потребности вооруженных сил РФ, но и поставляем авиационную технику на экспорт. Она пользуется огромным спросом. Причем, это самая современная эффективная техника, проверенная в боях в рамках СВО», – сказал Путин.

Он отметил, что у России с советских времен не было таких успехов в авиационном двигателестроении. Двигатель ПД-14 «не просто соответствует мировым стандартам, а лучше», в мире только 4 страны разрабатывают такие двигатели, что дает России конкурентное преимущество.

Путин считает, что России нужен двигатель для широкофюзеляжного и дальнемагистрального самолета ПД-35. Сейчас самым активным образом разрабатывается его промежуточный вариант ПД-26. Также, по мнению президента, должна развиваться региональная авиация.

Зюганов заявлял, что все программы по авиации в России сорваны, хотя деньги на них выделялись.

«За 20 лет не могут свой кукурузник сделать», – возмущался коммунист.

