В области военной авиации и авиационных двигателей есть успехи – Путин ответил на критику Зюганова

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент РФ Владимир Путин ответил на критику российской авиации, которая прозвучала из уст лидера КПРФ Геннадия Зюганова с трибуны Госдумы недавно.

Он не согласился с такой оценкой сегодня на встрече лидеров парламентских фракций с президентом России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У нас традиционно на очень высоком уровне было развитие боевой авиации. И это продолжается. Сохранили, восстановили и сделали очень много шагов вперед. И сейчас, несмотря на то, что нам боевая авиация самим нужна, я не считаю, что наши предприятия авиационного комплекса перезагружены. Мы не только полностью удовлетворяем потребности вооруженных сил РФ, но и поставляем авиационную технику на экспорт. Она пользуется огромным спросом. Причем, это самая современная эффективная техника, проверенная в боях в рамках СВО», – сказал Путин.

Он отметил, что у России с советских времен не было таких успехов в авиационном двигателестроении. Двигатель ПД-14 «не просто соответствует мировым стандартам, а лучше», в мире только 4 страны разрабатывают такие двигатели, что дает России конкурентное преимущество.

Путин считает, что России нужен двигатель для широкофюзеляжного и дальнемагистрального самолета ПД-35. Сейчас самым активным образом разрабатывается его промежуточный вариант ПД-26. Также, по мнению президента, должна развиваться региональная авиация.

Зюганов заявлял, что все программы по авиации в России сорваны, хотя деньги на них выделялись.