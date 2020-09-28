В подконтрольном Донбассе растёт ненависть к Киеву

28.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Негативное отношение населения подконтрольных Киеву территорий Донбасса к власти из-за очевидных социальных проблем, еще больше усугубилось запретом проведения выборов в 18-ти ОТГ региона.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил директор института стратегических исследований «Новая Украина» Святослав Денисенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно, обращают на себя внимание резко негативные оценки деятельности власти по ситуации в стране со стороны населения, и наша гипотеза основывается на том, что на эти оценки очень негативно, очень серьезно повлияло решение запретить, перенести проведение выборов в местные органы самоуправления в 18 отдельных территориальных громадах на Донбассе.

Очевидно, что власти не удалось донести до людей месседж, что эти выборы аннулируются, переносятся из соображений безопасности и по большому счету, и по электоральной ориентации населения, и эти негативные оценки работы власти как местной, так и центральной – это последствие того, что люди не приняли эти аргументы. Это обида, это очень протестный момент», – тревожится Денисенко.

По его словам, снижение доверия к власти имеет объективные и субъективные объяснения.

«Объективные объяснения – это последствия коронакризиса и то, что мы уже полгода не можем выйти из социально-экономического кризиса и медицинского кризиса, в какой-то мере.

Второй момент – это очень шаткое перемирие на Востоке, и постоянно есть риск, что оно может сорваться, и это очень влияет на оценки деятельности власти и оценки ситуации в стране именно жителей Донецкой и Луганской областей, естественно. Ну, и на рейтинги власти, и оценки деятельности правительства непосредственно ещё влияют конфликты, скандалы, которые постоянно происходят во власти», – добавил эксперт.