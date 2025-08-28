В Покровске русские дроноводы вычислили и сожгли обнаглевший немецкий танк ВСУ

28.08.2025 20:59
Бои постепенно завязываются уже в самом Красноармейске (Покровске), предположительно, в южной его части.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы видим, что бои уже идут в Покровске. Тут украинские паблики опубликовали большой десятиминутный репортаж о работе танка «Леопард» в самом городе Покровске. Там танк ездит прямо по городу, лупит по мирным домам. Потом наш «преданный зритель» Дениска Казанский [бежавший из Донецка журналист-майданщик] будет говорить, что российская армия разрушила весь Покровск. А там танк немецкий просто ездит, лупит по многоэтажкам, складывая их просто подъездами.

Сегодня мне прислали сообщение мои друзья из бригады спецназа, дроноводы, что они этот танк сегодня ушатали. Спасибо, говорят, за этот репортаж, мы его посмотрели, вычислили его маршруты движений, подловили и сожгли.

Они в этом репортаже говорят, что бьют по домам, где засели наши штурмовики. То есть наши штурмовики уже действуют в городе Покровске. Подозреваю, что это южная его часть. Но, в принципе, железные клещи уже смыкаются», – рассказал Коц.

