В России и США обсуждается идея свержения Зеленского военными – депутат Рады

Есть три варианта развития ситуации на Украине по итогам встречи президентов России и США на Аляске.

Об этом в эфире видеоблога признанного в РФ иноганетом украинского журналиста Александра Шелеста заявила депутат ВР Анна Скороход, избравшаяся в парламент от партии Зеленского, но впоследствии исключенная из фракции.

Она говорит, что по одной из версий, Владимир Зеленский решит все же согласиться и пойти на выборы. По другой – подписание мирных соглашений пройдет через нового главу украинского парламента, после чего все идут на выборы.

Третьим вариантом, о котором ей известно, она называет отстранение Зеленского от власти силовиками.

«Это военный переворот, о котором достаточно много говорят, и что он также поднимается в кругах тех стран, которые встречаются на Аляске. Ну и переход временной власти к военным, которые при этом тоже подпишут все мировые соглашения. Какой-то период будет переходное правительство, а дальше все пойдут на выборы».

Она не знает, какой вариант в итоге получит развитие.