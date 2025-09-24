Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Быстро растущая в Румынии популярность партии, выступающей исключительно за интересы народа, за мирный диалог и против вооружения Украины – является результатом «происков Москвы».

Об этом в эфире видеоканала скандально известного пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевского журналиста Дмитрия Гордона (фигурант списка экстремистов) заявил лидер молдавской партии «Лига городов и коммун» Александр Бужорян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, в Румынии, несмотря на то, что Румыния страна НАТО, член ЕС – во многих моментах не удалось воспрепятствовать вмешательству Москвы в электоральный процесс, потому что и там есть партии, которые использовали российский ресурс финансовый, в том числе огромнейшую сеть ботов, троллей, которые рекламировали и продвигали нарративы самих партий. На данном этапе в Румынии одна из партий, партия AUR, является, к сожалению, самой популярной партией Румынии», – переживал политик-русофоб.

Он уверяет, что якобы есть доказательства связи этой партии с Москвой, но как обычно не приводит их. Чего стоят эти утверждения, можно видеть из его слов о якобы российском вмешательстве в избирательный процесс США, что теперь опровергли даже американские спецслужбы.