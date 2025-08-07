В украинской армии практически закончились обученные ветераны – словацкий наёмник

Вадим Москаленко.  
07.08.2025 18:13
  (Мск) , Киев
Просмотров: 122
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


За три года СВО большинство квалифицированных украинских военных были ликвидированы.

Об этом в интервью западному публицисту Доминику Преслу заявил воевавший на стороне ВСУ солдат словацкой армии Якуб Яйчай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За три года СВО большинство квалифицированных украинских военных были ликвидированы. Об этом в интервью...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Уровень подготовки в украинской армии намного ниже, чем в армиях НАТО. Насколько я понимаю, в 2022 году в украинской армии был контингент хорошо обученных военных. Но самые элитные подразделения понесли наибольшие потери на ранних этапах войны.

Так что сейчас очень редко можно встретить украинского солдата, который прошёл серьёзную подготовку до войны, и всё ещё жив», – сказал Яйчай.

Он пожаловался, что во время войны украинских солдат почти не обучают, даже в элитных подразделениях, и даже командирам приходится учиться по ходу дела.

«Из-за потерь, в украинской армии просто не хватает квалицированных инструкторов.

Было много ситуаций, когда мне было ясно, что командиры просто учились по ходу дела», – подытожил он.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить