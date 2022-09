Вдохновленная успехами в Балаклее Украина обещает русским «жаркую осень» в Крыму

Министерство обороны Украины на своей странице в Twitter прогнозируют «жаркую погоду» в Крыму, призывая местных жителей эвакуироваться в ожидании украинского наступления.

В своем сообщении Минобороны Украины глумливо отмечает, что русские «могут установить новый мировой рекорд по плаванию в открытой воде».

The weather forecast says it is going to be very hot in Crimea.

It’s time for the rus invaders to prepare for a swim. It takes a lot of strength to swim to Sochi or Yeysk.

BTW the Guinness Book of World Records may include a new record for the longest open water swim.

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 7, 2022