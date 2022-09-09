Вдохновленная успехами в Балаклее Украина обещает русским «жаркую осень» в Крыму

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Новости Украины

Министерство обороны Украины на своей странице в Twitter прогнозируют «жаркую погоду» в Крыму, призывая местных жителей эвакуироваться в ожидании украинского наступления.

В своем сообщении Минобороны Украины глумливо отмечает, что русские «могут установить новый мировой рекорд по плаванию в открытой воде».

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«Синоптики говорят, что в Крыму будет очень жарко. Пора российским захватчикам готовиться к заплыву. Чтобы доплыть до Сочи или Ейска, нужно много сил. Кстати, в Книгу рекордов Гиннеса может быть включен новый рекорд по самому длинному плаванию в открытой воде», — говорится в сообщении.

The weather forecast says it is going to be very hot in Crimea.

It’s time for the rus invaders to prepare for a swim. It takes a lot of strength to swim to Sochi or Yeysk.

BTW the Guinness Book of World Records may include a new record for the longest open water swim. — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 7, 2022



Ранее у Зеленского обьявили о планах «деоккупации» Херсона и Донбасса уже до конца этого года. Пропагандистский вес этим угрозам добавляет успех украинского контрнаступления на Харьковщине, где ВСУ отбили у русских Балаклею и ряд сел и поселков вокруг нее, приблизившись непосредственно к самому крупному из подконтрольных России городов на Харьковщине – Купянску. Также ВСУ перешли в контрнаступление практически по всей линии фронта.