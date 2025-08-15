Вице-спикер Рады: Пашем на развал России, но Европа не шевелится

На Украине группа людей занимается работой, итогом которой должен стать распад РФ.

Об этом в эфире обслуживающей Банковую телеведущей Натальи Мосейчук заявил первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, какая-то часть антироссийских санкций должна оставаться до тех пор, пока Крым не вернется под контроль Украины».

«Эта война началась с Крыма, должна Крымом закончиться. Мы не знаем, когда Россия развалится, не развалится. Здесь нужно других людей позвать, [экономиста-русофоба] Пекаря Валерия и  коллег, которые занимаются развалом России. У нас есть такая группа людей в стране. Я им очень симпатизирую.

У нас и ВСК [в парламенте] даже специально Юрчишин возглавляет. Они с малыми народами трудятся. Это важные вещи на самом деле. Но как быстро это будет? И как быстро это будет с нашими ресурсами», – сказал Кориенко.

Он напомнил, что во время холодной войны на развал СССР работали целые западные институты и были брошены огромные ресурсы.

«Но здесь мы сами пока, потому что Европа немного, во-первых, боится, во-вторых, они заигрывают с хорошими русскими очень сильно», – сокрушается вице-спикер Рады.

