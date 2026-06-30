Военный эксперт: Десант украинских смертников возможен даже в Севастополе
Высадка украинского десанта на крымском побережье вполне реальна, целью может оказаться даже Севастополь.
Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил военный эксперт, сотрудник Института стран СНГ Владимир Евсеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Цель будет – больше пиара, политическая. Высадка, например, в пределах города Севастополь диверсионно-разведывательной группы, которая произведёт съёмку. И после этого им будет уже всё равно, что их уничтожат. Для них самое главное — добраться до берега и показать свой флаг.
Количество погибших украинских военнослужащих значения в данном случае не имеет. Пиар нужен, чтобы показать в первую очередь своим заказчикам в Европе, что Украина может совершать такие действия, что «она готова вернуть Крым», – пояснил Евсеев.
Он призывает усилить разведку.
«Высадка десанта может быть практически осуществлена, я в этом нисколько не сомневаюсь, несмотря на наличие всех наших средств поражения. Высадка десанта может прикрываться действием безэкипажных катеров. То есть, какое-то действие будет отвлекающее. Например, очень мощный удар БПЛА и ракет».
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