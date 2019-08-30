Военный эксперт призвал готовить Крым к вторжению Украины

30.08.2019, Москва, Максим Карпенко

России необходимо укреплять сухопутные войска на севере Крыма, не забывая об обновлении боевых возможностей Черноморского флота, чьи крупные корабли уже отживают свои сроки службы.

Об этом в «Независимом военном обозрении» пишет заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт отмечает, что из крупных надводных кораблей в Крыму базируются флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва», сторожевые корабли «Сметливый», «Пытливый» и «Ладный», а также введенные недавно в состав флота «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», известные своими ракетными стрельбами по позициям террористов в Сирии.

«При этом «Сметливый», «Ладный» и «Пытливый» вряд ли прослужат более пяти лет. В итоге в начале 20‑х годов в Севастополе могут остаться лишь «Москва» и три «Адмирала», – пишет Храмчихин.

По его мнению, из всех черноморских держав достаточным боевым потенциалом обладает лишь Турция, которая, как показывает практика, из союзника может быстро превратиться в противника.

Однако наибольшую угрозу, считает аналитик, представляет непредсказуемая Украина.

«Как известно по опыту многочисленных войн, затронувших полуостров, любому противнику очень сложно войти на него с суши по узким Перекопскому и Чонгарскому перешейкам. Но если их удалось-таки преодолеть, оборонять Крым становится не менее сложно, чем войти в него. Кроме того, на некоторых участках побережья Крым уязвим от морских десантов…

Как видно из опыта последних лет, отношения между Москвой и Анкарой очень легко и быстро могут измениться от «великой дружбы» до почти открытой войны и обратно, а от Эрдогана можно ожидать любых авантюр.

В еще большей степени это относится к руководству Украины, которое считает Крым своей территорией. При определенных обстоятельствах для Киева война с Россией может стать самоцелью для решения своих внутренних проблем (причем исход войны никакого значения иметь не будет), проще всего спровоцировать ее будет именно нападением на Крым.

В целом с воздуха и моря Крым сегодня прикрыт вполне достаточно. А вот наземную группировку можно было бы и усилить, развернув дополнительные части сухопутных войск на севере полуострова. Впрочем, в невнимании к Крыму Москву обвинять явно не приходится», – приходит к выводу эксперт.