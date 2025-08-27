Волкер о войне на Украине: Мы застряли в этой ситуации на долгое время

Президент РФ Владимир Путин и утративший легитимность Владимир Зеленский никогда не встретится, а президент США Дональд Трамп никогда не введет санкций против России, а будет объявлять все новые и новые ультиматумы.

Об этом Курт Волкер, бывший спецпредставителем Госдепа США по Украине в первый срок Трампа, заявил в эфире телеканала-иноагента «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Он, наверное, как китайский акробат, будет крутить эти тарелочки в воздухе, сколько сможет. Он, конечно, не хочет вводить новые санкции. Он хочет закончить войну, снять все санкции и заняться бизнесом. Но Владимир Путин не собирается ничего заканчивать, а Украина не собирается капитулировать. Поэтому, я думаю, мы застряли в этой ситуации на долгое время. Президент Трамп будет стараться что-то делать, но пока он не начнет оказывать реальное давление на Путина, не думаю, что будет какой-то прогресс», – сказал Волкер.

Он считает, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель президента Стивен Уиткофф и советник президента Келлог «сами не знают, чем занимаются, а просто участвуют в этой кипучей деятельности, организовывают какие-то встречи с кем угодно, переговоры, но это ничего не стоит».