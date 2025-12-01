Воровство нисколько не помешает успешной евроинтеграции Украины – Каллас

Максим Столяров.  
01.12.2025 19:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 341
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Коррупционные скандалы вокруг Зеленского никак не повлияют на спонсирование Европой антироссийской войны.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европа и Украина должны вместе строить, производить и внедрять инновации. Это выгодно для обеих сторон. Украина имеет опыт боевых действий, и он нужен нам для нашей оборонной промышленности.

Я рада, что все больше стран-членов это делают. Например, сегодня Нидерланды подписали соглашение с Украиной о создании производственной линии на своей территории», – сказала эстонка.

«Я также хочу затронуть тему антикоррупционных расследований на Украине, особенно в контексте доверия во время войны. Борьба Украины за свободу и ее путь в Европу не должны быть запятнаны этим!

Тот факт, что расследование проводится, показывает, что антикоррупционные органы на Украине работают. Кроме того, общественность очень-очень сильно возмущена этим», – оправдывала она коррупцию.

