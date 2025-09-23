ВС РФ рвутся к трассе, потеря которой решит судьбу Покровского укрепрайона – полковник СБУ
Севернее Покровска (Красноармейска) сохраняется крайне опасная для ВСУ ситуация.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора» в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил полковник СБУ в отставке, военный аналитик Олег Стариков.
«Если противнику удастся через Доброполье выйти, перерезать дорогу, которая ведёт на север к Краматорску, то судьба Покровского укрепрайона будет решена», – уверен укро-эксперт.
По его словам, на Добропольском направлении российская армия не прекратила наступать.
«Мы бьём с северо-запада и востока, чтобы подрезать выступ, который образовался на Добропольском направлении. Противник перебросил туда 8-ю армию и не даёт нам это сделать, и при этом идет на север и на запад. То есть, он не вступает, а идет на запад, дальше и дальше пытается перекрыть эту основную трассу», – описывает ситуацию Стариков.
