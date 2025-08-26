ВС РФ закрепились на севере и западе Купянска

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия продолжает охват Купянска в Харьковской области.

Публикуемые противником карты показывают, что ситуация как в самом городе, так и вокруг него для ВСУ ухудшается, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, вражеский ресурс Deep State признает, что ВС РФ фактически зашли в тыл купянскому гарнизону, отмечая российское продвижение в районе Соболевки к западу от города.

Кроме того, российские подразделения удерживают позиции в самом Купянске, хотя украинцы и пытаются контратаковать.

Нерадостную картину для ВСУ показывают и карты украинского военкора Олега Петренко.

«На Купянском направлении российские войска закрепились в застройке в северо-западной и западной частях города Купянск, в центральной и южной частях Мирового и в лесопосадке на северной окраине Соболевки», – пишет Петренко.

По его словам, ВСУ удалось контрактовать и отбросить российскую пехоту из двух кварталов Купянска, но при этом он признает, что «ситуация остается сложной».

Напомним, что Купянск был оставлен российской армией после контрнаступления ВСУ осенью 2022 года, в результате которого был потерян ряд ранее освобожденных городов как в Харьковской области, так и в ДНР.