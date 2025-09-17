Все ненавидят всех: нацистам готовят красную дорожку в Верховную раду – укро-политолог

Игорь Шкапа.  
17.09.2025 17:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 172
 
Беспредел, Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


В случае перемирия и объявления выборов бал править на Украине будут нацисты, и одновременно начнётся война всех против всех.

Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае перемирия и объявления выборов бал править на Украине будут нацисты, и одновременно...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По его словам, все потенциальные участники выборов на Украине активно готовятся к выборам.

«Но, судя пока по наружной рекламе, лидирует «Азов» [запрещен в РФ], 3-й армейский корпус. А это такая гибридная политическая реклама, когда вроде бы внешне делается промо армейским формированиям, формированиям Нацгвардии, а за этим есть определённый политический интерес, поскольку, судя по всему, некоторым героям этой войны готовят красную дорожку в Верховную раду. Короче говоря, на низком старте», – отметил укро-эксперт.

При этом он считает, что и окончание войны ничего хорошего не принесет Украине.

«Я боюсь другого. Как только, если произойдёт такое чудо и Путин отцепится, мы вцепимся друг другу в глотки. Это самое страшное, поскольку тот океан ненависти, который сегодня бушует на Украине, пока направлен по волне, но если война остановится, мы рискуем в ней сами утонуть», – опасается Золотарев.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить