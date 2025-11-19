Британия в следующем году начнет строительство заводов по производству оружия, боеприпасов, взрывчатки и морских дронов.

Об этом на брифинге в Лондоне заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Хили, кроме того, она продолжит поддерживать Украину как «форпост европейской безопасности».

«У этих новых оборонных инвестиций двойная цель, двойная выгода для нашей безопасности и экономики. Во-первых, мы вместе с союзниками разрабатываем новую стратегию европейской безопасности, основанную на сильной, надежной и суверенной Украине. На более сильной, более интегрированной в НАТО, на европейских странах, которые внедряют инновации в военное время…

И сегодня я могу объявить о новой программе строительства заводов будущего.

13 потенциальных площадок для производства боеприпасов и взрывчатых веществ, строительство которых начнется в следующем году.

Полтора миллиарда новых инвестиций в этом парламенте, создание более тысячи новых рабочих мест в Великобритании, чтобы перевооружить Великобританию, обновить нашу промышленность, повысить боеготовность наших вооруженных сил…», – трепался британец.