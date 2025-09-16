«Всех готовить к боям!» – теле-доктор Комаровский пророчит каждому украинцу тяжёлые ранения

Вадим Москаленко.  
16.09.2025 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1319
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Киев должен готовить всё население Украины к участию в боевых действиях, и начать с обучения тактической медицине.

Об этом в интервью украинской журналистке Алесе Бацман заявил поддержавший майдан украинский врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев должен готовить всё население Украины к участию в боевых действиях, и начать с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Всем нужно учиться оказывать неотложную помощь. Мы очень часто не используем возможности государства в этом направлении. Такой инструмент, как тот же «Единый марафон», мог бы хотя бы раз в день потратить полчаса, чтобы в самое пиковое время показывать людям основы тактической медицины. Это очень важно.

У нас есть много людей, которые могут объяснять и показывать, проводить тренинги в прямом эфире. Только нужно предоставить им трибуну», – сказал Комаровский.

«У нас в каждой машине есть аптечка. И когда в стране война, давным-давно надо пересмотреть состав этой аптечки. Там должны быть кровоостанавливающие средства, турникет, и много чего ещё.

Когда рядом война, не обращать на это внимания нельзя. Не понимаю, почему этого не происходит», – добавил он.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить