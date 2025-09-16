«Всех готовить к боям!» – теле-доктор Комаровский пророчит каждому украинцу тяжёлые ранения
Киев должен готовить всё население Украины к участию в боевых действиях, и начать с обучения тактической медицине.
Об этом в интервью украинской журналистке Алесе Бацман заявил поддержавший майдан украинский врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Всем нужно учиться оказывать неотложную помощь. Мы очень часто не используем возможности государства в этом направлении. Такой инструмент, как тот же «Единый марафон», мог бы хотя бы раз в день потратить полчаса, чтобы в самое пиковое время показывать людям основы тактической медицины. Это очень важно.
У нас есть много людей, которые могут объяснять и показывать, проводить тренинги в прямом эфире. Только нужно предоставить им трибуну», – сказал Комаровский.
«У нас в каждой машине есть аптечка. И когда в стране война, давным-давно надо пересмотреть состав этой аптечки. Там должны быть кровоостанавливающие средства, турникет, и много чего ещё.
Когда рядом война, не обращать на это внимания нельзя. Не понимаю, почему этого не происходит», – добавил он.
