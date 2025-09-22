«Всё страшно» – украинский мэр-диверсант ошеломлен верой русских в свое правое дело 

22.09.2025 21:40
Абсолютное большинство граждан России считают свою страну правой в конфликте с Украиной.

Об этом в эфире канала «Украинская правда» заявил бывший мэр Херсона Владимир Николаенко, попавший в российский плен за причастность к диверсионной работе и вернувшийся недавно домой в рамках обмена, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экс-мэр фонтанирует противоречивыми заявлениями, например, что русские «мечтают попасть в Советский Союз», чтобы возродить «не советскую, а уже русскую империю».

«Все страшно. И когда слышишь в том числе проповеди попов РПЦ о русском христианстве, ты понимаешь, что там русского много, христианства там практически нет. Это вызывает удивление, ибо они благословляют своих воинов на войну и говорят, что это священная война, что это практически джихад, что все, кто там пойдет, погибнет, что ему ему все прощается, он попадет в рай. Даже Путин, помните, говорил: «Мы все попадем в рай, а они все сдохнут», – причитает Николаенко.

