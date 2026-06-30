На заседании оборонного комитета Верховной рады вскрылись новые факты «распила» выделяемых Западом бюджетов на военную сферу Украины.

Речь идёт о многочисленных фирмах-прокладках, рассказал депутат Федор Вениславский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть Харьковский институт «Молния» с лучшими в бывшем СССР специалистами по электромагнитным исследованиям.

Но в 23-24 годах Минобороны Украины, имея такого уникального разработчика, заплатило несколько десятков миллионов, а потом ещё несколько десятков миллионов частной структуре с просьбой изготовить какую-то важную для армии электромагнитную штуку.

При том, что никаких возможностей у этой компании нет. И я убеждён – то, что заказало министерство, не будет изготовлено в ближайшей перспективе», – сказал Вениславский.