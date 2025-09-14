Вся Прибалтика будет мерзнуть зимой ради немецкого снарядного заводика на Украине
Прибалтийские страны рискуют войти в отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа. Причина дефицита – ресурсы уходят на Украину. Литва, Латвия и Эстония, громче всех поддерживающие Киев, остаются с минимальными запасами и биржевой ценой газа выше $455 за тыс. м³
Об этом эксперт по энергетике Владимир Бобылев заявил «Геоэнергетике.Инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Кого интересуют судьбы Прибалтики, когда такие дела на карте мира. Как говорил Жванецкий: какой уж тут борщ, когда такие дела на кухне. Начнем с того, что Прибалтика с точки зрения потребления газа не самый огромный регион. Во-вторых, сейчас все силы брошены на то, чтобы помочь Украине побороться с наступающей зимой и запасти газ, который необходим стране, которая «так героически обороняется против поползновений своего восточного соседа».
Все силы Европы бросают на то, чтобы помочь несчастной Украине как-то отбиться от России. Газ в данном случае – немаловажный фактор», – сказал Бобылев.
По его мнению, дело вовсе не в эфемерной европейской солидарности, а в том, что крупнейшие европейские оружейные концерны начали строительство предприятий на Украине.
«А как же будут тогда работать промышленные предприятия? В частности, заводик «Рейнметалл», который собираются строить на Украине. За счет какой электроэнергии он будет питаться? Кто же тогда там будет производить снаряды… Ради того, чтобы обеспечить Украину газом, ЕС готов бросить в топку интересы большинства его членов. И это, собственно, с успехом происходит», – подытожил Бобылев.
