Вся Прибалтика будет мерзнуть зимой ради немецкого снарядного заводика на Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Прибалтийские страны рискуют войти в отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа. Причина дефицита – ресурсы уходят на Украину. Литва, Латвия и Эстония, громче всех поддерживающие Киев, остаются с минимальными запасами и биржевой ценой газа выше $455 за тыс. м³

Об этом эксперт по энергетике Владимир Бобылев заявил «Геоэнергетике.Инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Кого интересуют судьбы Прибалтики, когда такие дела на карте мира. Как говорил Жванецкий: какой уж тут борщ, когда такие дела на кухне. Начнем с того, что Прибалтика с точки зрения потребления газа не самый огромный регион. Во-вторых, сейчас все силы брошены на то, чтобы помочь Украине побороться с наступающей зимой и запасти газ, который необходим стране, которая «так героически обороняется против поползновений своего восточного соседа». Все силы Европы бросают на то, чтобы помочь несчастной Украине как-то отбиться от России. Газ в данном случае – немаловажный фактор», – сказал Бобылев.

По его мнению, дело вовсе не в эфемерной европейской солидарности, а в том, что крупнейшие европейские оружейные концерны начали строительство предприятий на Украине.