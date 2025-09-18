Втянуть НАТО в войну – единственный шанс выжить для Бандерштадта, – немецкий эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина может избежать капитуляции только в случае, если втянет НАТО в прямую войну с Россией.

Об этом в эфире видеоблога эстонского журналиста Олега Беседина заявил бывший советник правительства Германии, политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.