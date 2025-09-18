Втянуть НАТО в войну – единственный шанс выжить для Бандерштадта, – немецкий эксперт

Анатолий Лапин.  
18.09.2025 11:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 384
 
Украина


Украина может избежать капитуляции только в случае, если втянет НАТО в прямую войну с Россией.

Об этом в эфире видеоблога эстонского журналиста Олега Беседина заявил бывший советник правительства Германии, политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Единственный шанс для Украины устоять, не капитулировать, и где-то, может быть, даже добиться каких-то для них успехов – это втянуть НАТО в войну с Россией.

И пока Америка – точно нет, при Трампе, но европейцы пока на этот шаг не идут напрямую, но косвенно уже давно пошли.

Что я могу сказать, вот такая ситуация, и меня пугает в этом отношении, когда я размышляю на эту тему, что происходит, потому что ну это просто немыслимо, что происходит, но и страшно. Но другие не боятся в Европе», – заявил Рар.

