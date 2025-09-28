«Вы зря радуетесь: у нас серьезные проблемы с американским оружием» – украинский дипломат 

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За весельем от якобы новой проукраинской риторики Дональда Трампа упускается из виду, что США существенно ограничили поставки оружия Украине.

Об этом в эфире львовского телеканала НТН заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я уверен, что ни одного фактора базового не изменилось, к большому сожалению. Что мы имеем сегодня? У нас есть отсутствие санкций – с начала года нет от США санкций, кроме тарифов на Индию. Там другие причины, и они затронут Россию только касательно», – сокрушается дипломат.

При этом он указывает, что даже проданное американцами Европе оружие, которое предназначено для передачи Украине, задерживается.