«Выдохнем и будем готовить Карабахский сценарий» – основатель «Азова» о перемирии с Россией

Вадим Москаленко.  
23.09.2025 09:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 956
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Украина


Украину не устроит никакая форма прекращения войны, кроме временной заморозки по линии фронта. Об этом заявил командир 3-го штурмового корпуса ВСУ, основатель запрещенного в РФ «Азова» Андрей Билецкий (в списке террористов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Считаю ужасным абсурдом предложение разведения войск на 15 или 40 километров. Потому что даже если бы русские стали отводить войска – они будут отводить по нашей территории. То есть, это абсурдный сценарий, который фактически крадёт у Украины ещё тысячи километров», – сказал Билецкий.

Он отверг идею «отказаться от части территорий ради сохранения жизни людей». По мнению нациста, Киеву нужна только временная заморозка, чтобы подготовиться к следующей войне.

«Перемирие даст нам возможность выдохнуть, собраться с силами, и по карабахскому сценарию ждать более удачного времени», – резюмировал нацист.

