«Выдохнем и будем готовить Карабахский сценарий» – основатель «Азова» о перемирии с Россией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украину не устроит никакая форма прекращения войны, кроме временной заморозки по линии фронта. Об этом заявил командир 3-го штурмового корпуса ВСУ, основатель запрещенного в РФ «Азова» Андрей Билецкий (в списке террористов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Считаю ужасным абсурдом предложение разведения войск на 15 или 40 километров. Потому что даже если бы русские стали отводить войска – они будут отводить по нашей территории. То есть, это абсурдный сценарий, который фактически крадёт у Украины ещё тысячи километров», – сказал Билецкий.

Он отверг идею «отказаться от части территорий ради сохранения жизни людей». По мнению нациста, Киеву нужна только временная заморозка, чтобы подготовиться к следующей войне.