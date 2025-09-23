Ющенко, призывающий идти на Москву, нанес смертельный удар украинской армии

Игорь Шкапа.  
23.09.2025 11:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1969
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Сожрите друг друга, Украина


В годы правления президента Украины Виктора Ющенко, требующего сегодня воевать с РФ до полной победы, ВСУ ослабевали рекордными темпами.

Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины и фигурант российского списка экстремистов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий напомнил свежее заявление Ющенко, сказавшего, что ВСУ нужно двигаться на российскую столицу, не останавливаясь на границе.

«Ющенко – это особый случай. Ющенко – это человек, при котором осуществлялась основная распродажа ВСУ. Например, смертельный удар нашим ПВО и авиации был нанесен именно при Ющенко и «могучем» министре обороны Гриценко. В сети были сравнительные таблицы, как, когда и при ком распродавалось», – говорит Арестович.

Он указывает, что именно при Ющенко эта распродажа стала рекордной.

«Он нанес смертельный удар нашей обороноспособности, а теперь пыхтит и рассказывает, что мы все должны побежать на Москву и всех там победить. Человек, который не справился с Тимошенко, проиграл войну Тимошенко, сейчас нам рассказывает, как нам взять Москву», – резюмировал Арестович.

