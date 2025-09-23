Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В годы правления президента Украины Виктора Ющенко, требующего сегодня воевать с РФ до полной победы, ВСУ ослабевали рекордными темпами.

Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины и фигурант российского списка экстремистов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий напомнил свежее заявление Ющенко, сказавшего, что ВСУ нужно двигаться на российскую столицу, не останавливаясь на границе.

«Ющенко – это особый случай. Ющенко – это человек, при котором осуществлялась основная распродажа ВСУ. Например, смертельный удар нашим ПВО и авиации был нанесен именно при Ющенко и «могучем» министре обороны Гриценко. В сети были сравнительные таблицы, как, когда и при ком распродавалось», – говорит Арестович.

Он указывает, что именно при Ющенко эта распродажа стала рекордной.