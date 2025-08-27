Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Главным заблуждением в конфликте Запада и России является вера в возможность поражения русских на поле боя. Москва побеждает и совершенно не заинтересована в том, чтобы давать передышку Украине и её кукловодам.

Об этом в интервью американской журналистке Рэйчел Блевинс заявил исполнительный директор Института мира Рона Пола политолог Дэниел Макадамс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

