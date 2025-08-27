«Зачем русским Минск-3? Они побеждают!» – американский эксперт

Анатолий Лапин.  
27.08.2025 15:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 390
 
Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Главным заблуждением в конфликте Запада и России является вера в возможность поражения русских на поле боя. Москва побеждает и совершенно не заинтересована в том, чтобы давать передышку Украине и её кукловодам.

Об этом в интервью американской журналистке Рэйчел Блевинс заявил исполнительный директор Института мира Рона Пола политолог Дэниел Макадамс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главным заблуждением в конфликте Запада и России является вера в возможность поражения русских на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Главное заблуждение по поводу этой войны – это то, что Россия каким-то образом сложит оружие и перестанет стрелять. Я имею в виду, что не знаю ни одной войны в истории, когда победившая сторона вдруг решила бы остановиться, не достигнув своих целей. И предположение, что они так поступят, кажется мне крайне наивным…

По всем показателям Россия полностью доминирует в этой войне и близка к достижению своих целей. Так зачем им сейчас сдаваться, зачем им соглашаться на Минск-3, делать паузу и позволять Западу пополнить запасы оружия и снова начать войну, и чтобы погибло еще больше русских?» – заявил Макадамс.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить