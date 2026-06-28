Запад доломает многовекторного Лукашенко через Украину – Трухан

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко настолько заигрался в многовекторность, что идёт на договорняки с Киевом, и своим бездействием допускает атаки на Россию.

Об этом на канале политолога Виталия Колпашникова заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какова была позиция Белоруссии с начала СВО. Вспомним июль 2024 года: Белорусская сторона отводит войска от линии государственной границы Украины. Об этом громогласно заявляется. Они там дальше эти войска на уборку урожая отправили. Что делает Украина в июле 24 года? Снимает группировку прикрытия государственной границы с Республикой Беларусь, высвобождая необходимые боевые подготовленные части. А в августе происходит нападение на Курскую область. Надо смотреть заявление Лукашенко, что у него есть прямые контакты с украинскими эмиссарами. Надо смотреть заявление Лукашенко о том, что некоторые военные его уверяли, что южную границу не надо прикрывать. Откуда войска взяли украинцы в условиях дефицита личного состава? Соответственно, были какие-то договорённости, что будут действия белорусской стороны, или бездействие, а Украина гарантирует, что эскалации по линии госграницы не будет. Никто не собирается оказывать России со стороны Белоруссии никакой военной помощи. Даже военно-гуманитарной. Сейчас Курскую область надо разминировать, сапёры из КНДР есть, а где сапёры из Белоруссии? Они уворачиваются, как могут», – сказал Трухан.