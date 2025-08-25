Запад планирует превратить Украину в «вечный вооружённый бункер» – откуда круглосуточно летит смертоносная дрянь в сторону РФ

Вадим Москаленко.  
25.08.2025 21:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 240
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если после войны подконтрольная Западу Украина сохранится, она станет нищим гарнизонным государством.

Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил международник Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если после войны подконтрольная Западу Украина сохранится, она станет нищим гарнизонным государством. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Украина для многих элит на Западе является форпостом борьбы с Россией. Она тратит свой человеческий капитал, находясь в страшной демографической смертельной спирали с сокращающимся населением.

И в этом плане свою функцию она выполняет довольно успешно. И в этом плане в неё вкладываются деньги, продолжается поддержка.

А когда война закончится, вкладывать деньги для чего? Просто чтобы Украина существовала? Да, у неё есть чернозёмы, ресурсы, порты. Но человеческий капитал во многом выжат. Очень многие люди же уехали в ЕС, многие не вернутся. Страна словно выжатый лимон», – сказал Наумов.

«Но зато победили, сохранили суверенитет. Знаете, я нередко встречаю мнение украинских националистов, которые оправдывают все произошедшее, и говорят: ничего страшного, что мы будем меньше, зато все будут настоящими украинцами.

Вы хотите быть вечным вооруженным бункером на границе с Россией? Вы живете в каком-то военном лагере, постоянно под угрозой нападения, плюс еще вы, скорее всего, будете демилитаризованы, то есть Россия, очевидно, не будет заключать мирное соглашение, не получив для себя гарантий безопасности», – добавил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить