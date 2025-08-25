Запад планирует превратить Украину в «вечный вооружённый бункер» – откуда круглосуточно летит смертоносная дрянь в сторону РФ
Если после войны подконтрольная Западу Украина сохранится, она станет нищим гарнизонным государством.
Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил международник Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Украина для многих элит на Западе является форпостом борьбы с Россией. Она тратит свой человеческий капитал, находясь в страшной демографической смертельной спирали с сокращающимся населением.
И в этом плане свою функцию она выполняет довольно успешно. И в этом плане в неё вкладываются деньги, продолжается поддержка.
А когда война закончится, вкладывать деньги для чего? Просто чтобы Украина существовала? Да, у неё есть чернозёмы, ресурсы, порты. Но человеческий капитал во многом выжат. Очень многие люди же уехали в ЕС, многие не вернутся. Страна словно выжатый лимон», – сказал Наумов.
«Но зато победили, сохранили суверенитет. Знаете, я нередко встречаю мнение украинских националистов, которые оправдывают все произошедшее, и говорят: ничего страшного, что мы будем меньше, зато все будут настоящими украинцами.
Вы хотите быть вечным вооруженным бункером на границе с Россией? Вы живете в каком-то военном лагере, постоянно под угрозой нападения, плюс еще вы, скорее всего, будете демилитаризованы, то есть Россия, очевидно, не будет заключать мирное соглашение, не получив для себя гарантий безопасности», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: