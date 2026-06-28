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Россия до сих пор всерьез не проводила целенаправленных обстрелов нефтяной инфраструктуры Украины.

Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко заявил в интервью изданию-иноагенту «Медуза», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня ощущение, что, как ни странно, Россия особо украинские нефтебазы не бомбила.

Был жутковатый случай в Харькове, когда горящее топливо текло по улицам. Конечно, не стоит строить нефтебазы на пригорках. Она была с нарушениями построена. Ирония состояла в том, что изначально эта нефтебаза принадлежала российской компании и была национализирована», – сказал Вакуленко.

Исключение, по его словам составили целенаправленные ракетные обстрелы последнего украинского НПЗ в Кременчуге. Остальные украинские заводы «подумерли» еще в нулевые годы, поскольку страна получала дешевое топливо из России.