Украина не сможет сохранить преимущество над Россией по мидл-страйкам (дронам средней дальности).

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещённого в РФ «Азова», ныне комроты ударных дронов ВСУ Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, как долго продлится нынешнее положение дел.

«Нужно готовиться. Безусловно, технический прогресс не остановить. Тем же способом русские добьются того, что их дроны будут летать на 200 километров в режиме FPV. Этого нам не избежать никак. У нас, к счастью, есть время, в отличие от русских. Русские свое время потеряли, мы видим это по Крыму, Ростовщине и в других регионах», – сказал Луценко.

По его словам, работа над созданием соответствующей ПВО идет, но не так эффективно, как хотелось бы, чтобы успеть до зимы.

«Рано или поздно русские или выведут аналог Старлинка, который начнет у них реально работать. Я думаю год-полтора у нас есть времени. Или они улучшат работу своих мэш-сетей, ретрансляторов на самих дронах, которые друг другу перебрасывают сигнал, позволяя управлять очень точно дронами, в режиме реального времени поражать нашу жд, электроинфраструктуру, заправки.

У нас за последнее время 150 заправок [уничтожено]. Это начало. Все, что нам обещают фантасты, уже очень сокро придет», – предупреждает Луценко.