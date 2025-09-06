Зе-пропагандистка: Глупые немцы расследуют подрыв «потоков» – это же не способствует миру!

Вадим Москаленко.  
06.09.2025 17:10
  (Мск) , Киев
Просмотров: 434
 
Политические диверсии, Украина


Если все понимают, что «Северные потоки» – это зло, то непонятно, зачем немцы так тщательно расследуют их подрыв.

Об этом на своём канале заявила обслуживающая Зе-офис украинская телеведущая Наталья Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я сейчас буду спойлерить интервью с генерал-лейтенантом Кондратюком [экс-глава службы внешней разведки Украины], и мы зацепили такой широченный спектр вопросов от геополитики и заканчивая подрывом «Северных потоков». Потому что сейчас дело актуализируется, говорят, что разговаривают с людьми, которые якобы могли быть причастными. Досмотрите до конца интервью, эта изюминка в конце, и вот генерал очень красиво сказал о людях, которые эту операцию сделали.

Потому что я всё-таки допытывалась. Смотрите, уже понятно, что такое «Северные потоки», уже понятно, что это зависимость Европы, да? Почему же тогда так тщательно расследуют дело? Оно же никак не помогает установлению мира на Европейском континенте», – вещала Мосейчук.

