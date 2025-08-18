Зеленский не отдаст Донбасс: мы успели обработать Трампа до Аляски – ирландский профессор
Правительство Зеленского никогда не согласится признать новые российские территории и выйти из Донбасса.
Об этом профессор Дублинского университета Скотт Лукас заявил в интервью «Таймс Радио», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Есть определенные красные линии: правительство Зеленского не примет юридическое признание Крыма и востока как российские территории. Это не будет разделением Украины в юридическом смысле.
Во-вторых, мы говорим о нынешних линиях фронта. Мы не собираемся уходить из остальной части Донецкой области. Это не просто из гордости. Этот регион находится на севере Донбасса. Это крупный промышленный район, важный и хорошо укреплённый. Нельзя отдавать их России», – сказал Лукас.
«Россия сможет использовать это как плацдарм для дальнейшего наступления. Европейские лидеры, когда они разговаривали с Трампом в прошлую среду, обсуждали это и говорили, что это откроет России дорогу на Киев.
Они могут использовать это для еще одного быстрого вторжения, даже более быстрого, чем в феврале 2022 года. И это потрясло Трампа», – уверял он.
