Зеленский выбрал тактику – на всё соглашаться и ничего не исполнять
Зеленский может согласиться на любые условия прекращения огня, но реально соблюдать их не собирается.
Об этом на своём канале заявил переехавший из Киева в РФ политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Политолог подчеркнул, что Зеленский в Вашингтоне предварительно согласился на все условия, но реально их выполнять не собирается.
«Это ещё никакой не финал. События на фронте будут продолжаться. Фронт является ключевым фактором, определяющим договороспособность Евроатлантики и Украины.
Даже если что-то подпишут, они будут пытаться замылить, профанировать. У меня перед глазами пример Парижского саммита, где Украина взяла на себя конкретные обязательства, лично Зеленский», – сказал Павлив.
«И нам в Киеве казалось, что все идет к разрядке, к миру. Но потом Британия, а потом и американцы включились, переломали руководство Украины. И Украина начала манкировать своими обязательствами, и все покатилось к войне.
Будут ли они пытаться это делать сейчас? Вне всякого сомнения. Они будут просить для себя какое-то время.
Но всё равно это большой прорыв, друзья. Не слушайте тех, кто вам расскажет, что от всего отказались. Все Зеленский подтвердил, на все согласился. Другой вопрос, как его потом держать за горло и другие причиндалы, чтобы он это все выполнял», – подытожил политолог.
