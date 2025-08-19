Зеленский выбрал тактику – на всё соглашаться и ничего не исполнять

Зеленский может согласиться на любые условия прекращения огня, но реально соблюдать их не собирается.

Об этом на своём канале заявил переехавший из Киева в РФ политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Политолог подчеркнул, что Зеленский в Вашингтоне предварительно согласился на все условия, но реально их выполнять не собирается.

«Это ещё никакой не финал. События на фронте будут продолжаться. Фронт является ключевым фактором, определяющим договороспособность Евроатлантики и Украины.

Даже если что-то подпишут, они будут пытаться замылить, профанировать. У меня перед глазами пример Парижского саммита, где Украина взяла на себя конкретные обязательства, лично Зеленский», – сказал Павлив.

 

«И нам в Киеве казалось, что все идет к разрядке, к миру. Но потом Британия, а потом и американцы включились, переломали руководство Украины. И Украина начала манкировать своими обязательствами, и все покатилось к войне.

Будут ли они пытаться это делать сейчас? Вне всякого сомнения. Они будут просить для себя какое-то время.

Но всё равно это большой прорыв, друзья. Не слушайте тех, кто вам расскажет, что от всего отказались. Все Зеленский подтвердил, на все согласился. Другой вопрос, как его потом держать за горло и другие причиндалы, чтобы он это все выполнял», – подытожил политолог.

