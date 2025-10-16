Жители образцово нацистского Тернополя пережили беспощадный нацистский беспредел

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Тернополе боевики 3-й шб ВСУ, направленные на помощь ТЦК, отбирали автомобили, сажали людей в подвалы и вымогали деньги – это и есть та самая «справедливость», которую дождались украинцы от фронтовиков.

Ситуацию на канале признанного в РФ иноагентом журналиста Александра Шелеста прокомментировал покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«После войны человек в форме, который сейчас воспринимается как защитник, будет восприниматься как угроза. У меня была беседа с одной очень уважаемой социологом, фокус-группы показывают, что народ не хочет видеть в политике военных, тренда такого нет. Тренд на региональных лидеров», – сказал Бондаренко.

Шелест добавил, что в Тернополе опорочено ВСУ настолько, что это может перерасти в серьёзное сопротивление.

«Помните, мода была на ополчение – крепкие мужики с дубинками патрулируют улицы. То, что мы на Донбассе видели. Так это в Тернополе нужно такое вводить, чтобы не залетали и под поводом помощи ТЦК не чинили такое», – отметил ведущий.

Бондаренко возразил, что если бы им оказали сопротивление, тут же поднялся бы вой, что «героев избивают».

«Как в украинском обществе: «придут наши хлопцы с фронта – и покажут ТЦК». А показали, получается, гражданским. Смотрите, какие ТЦК хорошие, а придут с фронта наводить справедливость – так получайте, ешьте полной ложкой», – прокомментировал Шелест.

Политолог предложил дождаться продолжения этой истории, поскольку 3-я штурмовая – это структура Андрея Билецкого, который метит в политику.