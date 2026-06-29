Живов озвучил два сценария перемирия: Хорошо, что Кремлю это пока не интересно
Воздушное перемирие и заморозка по ЛБС, которые кулуарно выпрашивает Киев, может быть лишь передышкой для нового наступления ВСУ и скопления сил для единовременного удара, а может – «прологом к другому дипломатическому сценарию развития конфликта».
Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил военный волонтёр, блогер Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если президент об этом говорит, значит они пытаются продавить воздушное перемирие и локализацию боевых действий, подкопят ресурсов, и окажется, что всё это время они готовились к новому вторжению в наши юго-западные регионы, и большее количество дронов смогут скопить для единовременного удара.
В данном случае, не знаю, насколько нам целесообразно соглашаться на такие формы перемирия», – отметил он.
«Если мы понимаем, что дальше не планируем глубоко куда-то наступать – брать Херсон, возвращать Харьков и т.д., то перемирие по ЛБС просто может быть прологом к более длительному перемирию, выборам на Украине и т.д.
То есть другой дипломатический сценарий развития этого конфликта. Но пока сам наш президент говорит, что мы на это идти не готовы, и у нас достаточно сил и средств, чтобы успешно продолжать боевые действия. Это хорошо», – заключил Живов.
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