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Воздушное перемирие и заморозка по ЛБС, которые кулуарно выпрашивает Киев, может быть лишь передышкой для нового наступления ВСУ и скопления сил для единовременного удара, а может – «прологом к другому дипломатическому сценарию развития конфликта».

Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил военный волонтёр, блогер Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если президент об этом говорит, значит они пытаются продавить воздушное перемирие и локализацию боевых действий, подкопят ресурсов, и окажется, что всё это время они готовились к новому вторжению в наши юго-западные регионы, и большее количество дронов смогут скопить для единовременного удара. В данном случае, не знаю, насколько нам целесообразно соглашаться на такие формы перемирия», – отметил он.