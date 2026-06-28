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Фактически Прибалтика предоставляет Украине то же самое, в чём Киев обвиняет Белоруссию в своих ультиматумах о ретрансляторах.

Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил военный волонтер, блогер Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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