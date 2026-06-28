Живов: «Смешного мало. Идут торги по невмешательству Белоруссии в конфликт»

Максим Столяров.  
28.06.2026 21:23
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 1077
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Фактически Прибалтика предоставляет Украине то же самое, в чём Киев обвиняет Белоруссию в своих ультиматумах о ретрансляторах.

Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил военный волонтер, блогер Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Фактически Прибалтика предоставляет Украине то же самое, в чём Киев обвиняет Белоруссию в своих...

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«На мой взгляд, ничего смешного тут нет – идёт военно-дипломатическая торговля насчёт невмешательства Белоруссии в конфликт, неиспользование территории для ударов российских дронов, которые, естественно, летают по базовой сети, и – да, для этого им нужны, наверное, ретрансляторы.

Кроме того, мы помним, что Зеленский и Украина активно используют воздушное пространство, а иногда и наземное пространство стран Прибалтики для атак и диверсий на территории России в Ленинградской области, в обозримом будущем и в Калининградской области.

А Белоруссию принуждают выключиться из помощи России в данном случае, в таком же формате», – сказал Живов.

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English version :: Читать на английском Живов: «Смешного мало. Идут торги по невмешательству Белоруссии в конфликт»

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