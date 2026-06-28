Живов: «Смешного мало. Идут торги по невмешательству Белоруссии в конфликт»
Фактически Прибалтика предоставляет Украине то же самое, в чём Киев обвиняет Белоруссию в своих ультиматумах о ретрансляторах.
Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил военный волонтер, блогер Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На мой взгляд, ничего смешного тут нет – идёт военно-дипломатическая торговля насчёт невмешательства Белоруссии в конфликт, неиспользование территории для ударов российских дронов, которые, естественно, летают по базовой сети, и – да, для этого им нужны, наверное, ретрансляторы.
Кроме того, мы помним, что Зеленский и Украина активно используют воздушное пространство, а иногда и наземное пространство стран Прибалтики для атак и диверсий на территории России в Ленинградской области, в обозримом будущем и в Калининградской области.
А Белоруссию принуждают выключиться из помощи России в данном случае, в таком же формате», – сказал Живов.
English version :: Читать на английском Живов: «Смешного мало. Идут торги по невмешательству Белоруссии в конфликт»
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