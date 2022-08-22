Журналистка из Лондона: Украина продержится еще от силы год-полтора

Новости Украины

Киевский режим кидает на фронт целые автобусы новобранцев, которые нескончаемым потоком идут на восток, но людей все равно не хватает и ситуация для Украины остается крайне тяжелой.

Об этом в эфире израильского интернет-канала Iton TV заявила ранее работавшая на ВВС и Радио Свобода и проживающая в Лондоне журналистка Шахида Туляганова, которая побывала на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

При этом она отвергла возможность того, что киевский режим пойдет на переговоры с Россией, хоть и понимает, что продержится максимум год-полтора.

«Восемь километров от Харькова идут ожесточенные бои. Постоянные обстрелы, туда доехать невозможно. Мне нужно было просто приехать в одно село для того, чтобы снимать семью, и я туда не доехала, потому что летит все. Там такая дискотека, что уму непостижимо… Ребята, которые там сидят, у них очень ограниченная связь, во-первых, а во-вторых, у некоторых из них еще даже отпуска не было. Было два-три дня с февраля месяца, как началась война, они там сидят без отпускных, потому что тупо не хватает людей. Едем мы по трассе Запорожье, едет цепь техники, автобусы за автобусами – бросают всех на эту восточную часть фронта, которую сейчас очень тяжело оборонять», – сказала журналистка.

«Харьков особенно в плохом состоянии… Война будет идти, никто не собирается останавливаться. Дух украинской армии и народа продолжать все это дело, он неизменный, они будут стоять до конца. Единственное, что говорят – может быть, продержимся еще год, максимум полтора, потом уже ничего нет, предстоит голодная зима, предстоит холодная зима и к ней уже готовятся», – заявила Туляганова.