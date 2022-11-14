А поговорить? Почему Зеленскому не дали выступить перед лидерами АСЕАН

Новости Украины

Завершившийся в Пномпене саммит АСЕАН принес облегчение жителям камбоджийской столицы – исчезли пробки от перекрытых безопасниками дорог на подьезде к фешенебельному отелю Sokha – именно там собирались политики и дипломаты стран Юго-восточной Азии и гости форума с других континентов. А гул от барражирующих на низкой высоте над столицей вертолетов перестал быть неизменным фоновым сопровождением пномпеньской жизни последних трех дней.

Дополнительной «перчинкой» форума могли стать публичные пикировки представителей России и Украины – обе страны в этом году принимали участие в мероприятии в качестве гостей. Причем, если российский министр Лавров приезжает в Камбоджу уже не впервые – последний раз он тут был этим летом, и оба раза формат представительства был двусторонним, то для Украины это был дебют ее дипломатии на восточноазиатском направлении, до сих пор бывшем для Киева своего рода терра инкогнита.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не просто впервые в украинской истории посетил Камбоджу, но прибыл в страну, с которой у Киева до сих пор – на четвертом десятке незалежности – нет прямых дипломатических отношений и не функционирует посольство. Интересы Украины в этой стране до сих пор представляют по совместительству дипломаты в Таиланде и Вьетнаме.

Это при том, что за последнее десятилетие поток въезжающих в королевство украинцев возрос в разы – и многие тут задерживаются надолго, создав пусть и небольшую, но уже полноценную диаспору.

В целом, если рассматривать итоги сквозь призму украино-российской повестки, сенсаций саммит не принес. Вызвавшая нездоровое оживление интрига вокруг участия в форуме лично президента Путина, которому камбоджийский премьер Хун Сен направил соответствующее личное приглашение еще 1 ноября, к десятому числу тихо умерла – когда стало ясно, что Путин не поедет не только в Пномпень, но и на Бали – на саммит G20.

В остальном же – погоды стоят предсказанные. АСЕАН подтвердил свою известную стратегию дистанциирования от войны в восточной Европе. До такой степени, что азиатские дипломаты воздержались от фиксации на бумаге какой-либо общей позиции по этому вопросу, даже, несмотря на активные усилия США, чьи представители – глава Госдепа Блинкен и лично президент Байден, агитировали участников за четкое и недвусмысленное осуждение РФ.

В сухом остатке, как мы знаем, совместного заявления по итогам Восточноазиатского саммита принято не было. Глава МИД РФ Лавров связал это обстоятельство с реакцией на попытки американцев настоять на неприемлемой для Москвы оценке ситуации на Украине и вокруг нее.

Понятно и то, почему лидеры АСЕАН ушли от четких оценок. Сама по себе эта организация – а в ее состав, напомню, входят Индонезия, Таиланд, Сингапур, Филиппины, Бруней, Малайзия, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма – довольно рыхлая и в политическом смысле не гомогенная. Включающая в свой состав как «клиентов» Пекина или относительно нейтральные страны типа Вьетнама или Таиланда, так и откровенных сателлитов и союзников США – например, Сингапур или Филлипины. А еще есть откровенные «страны-изгои» по меркам Вашингтона – например, Мьянма с ее нынешним военным правительством.

Понятно, что приводить всю эту довольно разношерстную кампанию к единому знаменателю, да еще и по достаточно далекому от региональной повестки вопросу – дело хлопотное, неблагодарное и дорогое. И в общем, если мыслить глобально, то и ни к чему.

Другое дело, что в Вашингтоне сейчас рулит чистая идеология. А эта последняя диктует необходимость постоянной демонстрации антироссийского единства и сплоченности на всех возможных международных площадках и по любому поводу.

В комментариях афиллированных с американскими НГО аналитических контор сквозит легкое разочарование такой нерешительностью АСЕАН, не дающего превратить себя в послушную и ангажированную антироссийскую дубинку.

«Из-за политических, стратегических и экономических интересов некоторые страны имеют гораздо более тесные отношения с Россией, чем другие», — сетует Тонг Мэн Дэвид, научный сотрудник Центра стратегических исследований Меконга при Asian Vision Institute, которого цитирует Phnom Penh Post.

По словам западного эксперта, АСЕАН должен быть важным партнером для Украины, чтобы оказывать ей поддержку в ​​поиске мирного решения конфликта, а также помощи в послевоенном восстановлении

«АСЕАН стал важным регулирующим органом, играющим центральную роль в содействии и поощрении крупных держав в решении украинского кризиса и связанных с ним проблем, таких как энергетический и продовольственный кризисы, а также глобальные экономические потрясения, вызванные конфликтом», — добавляет он.

Еще один проамериканский аналитик Сенг Ванли называет «барьером» заложенный в основе АСЕАН принцип консенсуса между странами-участницами, мешающий продавить в качестве общей позицию того или иного меньшинства.

«АСЕАН требует единодушного согласия. Некоторые страны имеют тесные связи с Россией. Другие, пусть и не близкие, не хотят иметь никаких проблем с [ядерной] энергетикой», — сказал он.

В общем, это все никакой не секрет. Россия действительно играет важную роль уравновешивающей силы в геополитической конкуренции между США и Китаем. Однако после 24 февраля АСЕАН не решается принять Россию в качестве торгового или военного партнера, хотя у той же Мьянмы, к примеру, хорошие отношения с Москвой, поскольку обе страны подвергаются резкой критике и санкциям со стороны США и ЕС.

Камбоджа же, как принимающая сторона, видит свою роль в том, чтобы успокоить ситуацию и перевести конфронтационные аспекты встречи в формат конструктивного диалога.

Основные нарекания на Западе вызвал отказ участников восточноазиатского форума от предоставления этой международной площадки для соло-бенефиса украинского президента Зеленского. Последний запросил специальное видеообращение о военной ситуации в телефонном разговоре с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном перед саммитом.

Однако 10 ноября – накануне форума – госсекретарь камбоджийского МИД Кунг Фоак подтвердил, что специального выступления Зеленского не будет, поскольку статус гостя предусматривает право присутствовать на официальной церемонии открытия, но не дает права присутствовать на самих заседаниях.

Понятно, зачем это видеовыступление было нужно самому Зеленскому. Это уже обкатанная на африканцах, латиноамериканцах, натовцах и европейцах схема политического пиара, когда плохо понимающим все перипетии и обстоятельства украинской войны людям на других континентах в наглую «продают» «смелого и решительного лидера военного времени», который в одиночку борется с целой Россией. Ну а раз так – то и отказать вроде неудобно. Не так уж и много он просит.

О том, что именно интересовало камбоджийцев, можно сделать вывод по информации премьера Хун Сена о подробностях его телефонного созвона с Киевом. Речь шла о развитии двусторонних отношений между АСЕАН и Украиной и обеспечении поставок зерна из Украины в другие регионы.

«После того, как экспорт продуктов питания из украинских портов снова был приостановлен, как обстоят дела сейчас? Я спрошу [Зеленского] о том, что происходит с зерном и вопросом экспорта продовольствия. Мы кое-что спросим у него, у него будут кое-какие вопросы к нам. Это нормально, когда лидеры общаются», — признался Хун Сен накануне саммита.

Однако Зеленского интересовало несколько другое – например, сообщить азиатским лидерам «о ходе военного конфликта» и похвастаться «успешной деоккупацией Херсона». В переводе с дипломатического на русский – мол, есть же успехи, значит, ваша помощь пойдет не в черную дыру.

Слегка оторопевший от такого наглого смещения акцентов и попытки пропиариться за чужой счет официальный Пномпень выразился вполне четко – «Камбоджа в частности — и АСЕАН в целом — не хотят вмешательства во внутренние дела какой-либо страны, хотя и выступают против вторжения одного государства в другое». В общем, к огорчению киевских, форум обошелся без репризы экс-начальника 95 квартала.

На Западе уже заныли о том, что «отказ от полной поддержки Украины может негативно сказаться на международном имидже АСЕАН, несмотря на то, что война на Украине не включена в повестку дня АСЕАН». Получается, что Вашингтон пытался продавить солидарную позицию членов блока по вопросу, который его лидеры даже не рассматривали.

«Если мы посмотрим на юридические и дипломатические механизмы, Украина обычно не имеет права выступать на саммите АСЕАН и соответствующих встречах. Есть исключительные обстоятельства, связанные с серьезностью конфликта, но все сводится к отсутствию консенсуса, хотя некоторые члены хотят дать Украине возможность высказаться», — заявил пномпеньской газете Ван Бунна, исследователь Камбоджийского института сотрудничества и мира.

Тем не менее, совсем без плюшек Украину на саммите АСЕАН не оставили. В качестве поощрительного бонуса «незалежную» признали 50-м членом Договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (ДДЮА). Этот документ подписали лидеры АСЕАН и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Камбоджийский аналитик Сенг Ванли считает подписание договора успешным для Украины и ставит это в заслугу содействию Камбоджи, как председателя АСЕАН, несмотря на отказ блока разрешить видеообращение Зеленского.

В целом с этим можно согласиться. Причем, без шуток. До сегодняшней поры регион ЮВА на карте украинской внешней политики выглядел сплошным белым пятном, местом, куда не ступала нога украинского дипломата.

И сам тот факт, что официальный Киев, пусть и с тридцатилетним опозданием начал припадочно и в авральном порядке осваивать целые континенты, на которые он забил в ходе своей безальтернативной евроинтеграции. Тут и первые в истории визит главы киевского МИД в Африку, тут и азиатский вояж, и проснувшийся интерес к рынкам Латинской Америки.

Неужели, в Киеве все же осознали, что, несмотря на безвиз с Европой и статус кандидата в члены, экономический эффект евроинтеграции остается близким к нулю, а продавать свое куда-то надо, потому что кушать хочется?