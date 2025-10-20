«Абрамсы» и «Челленджеры» берегут для последней обороны Киева» – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
20.10.2025 23:09
  (Мск) , Киев
Просмотров: 335
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Киев, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


На фронтах сражений последнее время фактически исчезли западные танки и другая тяжёлая бронетехника даже как фактор огневой поддержки позиций ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На фронтах сражений последнее время фактически исчезли западные танки и другая тяжёлая бронетехника даже...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я не вижу, чтобы даже в целях огневой поддержки украинских позиций использовались танки или тяжёлая бронетехника. Это говорит о дефиците, а значит, ограничились поставки со стороны Европы и США.

Ко мне дошла информация, что все эти танки – «Абрамсы», «Челленджеры», сосредоточены где-то в Киевской области для обороны столицы в будущем.

Может быть… Но вряд ли это сделает погоду. Потому как танки на сегодняшний день – очень уязвимая цель.

А россияне на сегодняшний день против той дроновой войны, которую довольно эффективно пока ещё ведёт Украина, уже создали антидроны. Называется «Марта». Трёхмоторный на электрической тяге дрон, который с небольшим боезарядом уничтожает в воздухе любую воздушную цель, идя на скорости более 600 км/ч», – рассказал Дудкин.

«Каждый божий день идёт совершенствование видов, средств вооружений. И я думаю, что у Украины нет таких перспектив. Она по-прежнему очень здорово зависит от Запада. А иначе быть не может, потому как вся украинская территория, вплоть до Львова и западных границ, она простреливается», – добавил эксперт.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить