Американская военщина натравливает Украину на Китай

Игорь Шкапа.  
25.10.2025 15:17
  (Мск) , Киев
Китай все больше включается в неограниченное партнерство с Россией, а потому в противодействии Пекину США нужна помощь Украине. Об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявил американский генерал, экс-командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Генерал жалуется, что в течение многих лет Соединенные Штаты заявляли о своем повороте в Азию и намерении меньше сосредотачиваться на Европе, призывая  европейцев больше заботиться о собственной безопасности.


«Но реальность заключается в том, что Европа остается самым большим торговым и инвестиционным партнером США. Если Украина будет дестабилизирована, пострадает вся Европа, а это в свою очередь приведет к немедленным экономическим и политическим затруднениям для США», – сказал Кларк.

Впрочем, он признает, что не только экономические соображения играют роль в этом вопросе.

«Китай все дальше активнее вовлекается в так называемое неограниченное партнерство с Россией. Соединенные Штаты постепенно, хотя и неохотно, начинают осознавать на политическом уровне, что сдерживать Китай в Тихоокеанском регионе невозможно без поддержки Украины и Европы», – считает экс-командующий силами НАТО в Европе.

