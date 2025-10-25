Американская военщина натравливает Украину на Китай

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Китай все больше включается в неограниченное партнерство с Россией, а потому в противодействии Пекину США нужна помощь Украине. Об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявил американский генерал, экс-командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Генерал жалуется, что в течение многих лет Соединенные Штаты заявляли о своем повороте в Азию и намерении меньше сосредотачиваться на Европе, призывая европейцев больше заботиться о собственной безопасности.

«Но реальность заключается в том, что Европа остается самым большим торговым и инвестиционным партнером США. Если Украина будет дестабилизирована, пострадает вся Европа, а это в свою очередь приведет к немедленным экономическим и политическим затруднениям для США», – сказал Кларк.

Впрочем, он признает, что не только экономические соображения играют роль в этом вопросе.