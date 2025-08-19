Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европа не сможет предоставлять Украине военную помощь в объемах, как при Джо Байдене.

Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины и фигурант российского списка экстремистов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наступает самый трагичный период всей этой бесконечной истории. 99,9 %, что помощь будет сокращаться. Это означает две крупные линии проблем. Первая – на фронте, вторая – в тылу», – говорит Арестович.

По его словам, с прежней силой возобновятся массовые удары. Кроме того, он сослался на диктатора Зеленского, признавшего, что на следующий в украинском бюджете дыра в 40 миллиардов долларов.

Ведущий в свою очередь заметил, что власти объявляют о повышении зарплат и заявляют о производстве новых ракет, способных бить на несколько тысяч километров вглубь России.