Бизнес-партнёр Порошенко спасёт Приднестровье от газовой блокады Украины?

Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов, выступая в Бухаресте на так называемом «Евроатлантическом форуме устойчивости», заявил, будто Молдова перестала покупать газ у «Газпрома» и, тем самым, якобы добилась энергетической независимости от российского поставщика.

В то же время сам «Газпром» сообщает, что получает от компании «Молдовагаз» ежесуточные заявки на поставку газа и выполняет их.

Молдавские эксперты в сфере экономики откорректировали заявление министра. Есть очень большая вероятность того, что в отопительный сезон трейдеры продадут Кишиневу именно российский газ. Об этом заявил экономист Вячеслав Ионицэ, лояльный к прозападному режиму Майи Санду, сообщает a-tv.md.

«Я в этом не вижу ничего страшного. Вообще, я считаю, что когда Молдова станет нормальной страной, т.е., когда энергетический рынок заработает, то я считаю, что в законе мы должны четко прописать, что долгосрочные контракты – у одного источника и одним способом: контракты или на рынке – не должны закупать более 70 %. И тогда может сложиться такая ситуация, что «Газпром» по долгосрочным контрактам продаст нам газ, а по краткосрочным мы на бирже закупим», — разглагольствовал Ионицэ.

Кишинев находится в полной зависимости от российских энергетических компаний, вопреки заявлениям руководства, рассчитанным на наивную западную публику, считает молдавский журналист, экс-кандидат в президенты Республики Молдова Дмитрий Чубашенко.

Он указывает, что западная пресса так цитирует слова министра Парликова: «We will no longer purchase natural gas from Gazprom for the territory controlled by the constitutional authorities». («Мы больше не будем закупать природный газ у «Газпрома» для территории, контролируемой конституционными властями»).

«Если Парликов на самом деле так и сказал, то у него очень странные представления не только об энергетической независимости, но и о независимости Молдовы вообще», – указывает Чубашенко.

Это заявление означает, что для территории, контролируемой конституционными властями Молдовы, то есть для правого берега Днестра, «Молдовагаз» сырье у «Газпрома» не покупает. А для территории, не контролируемой Кишинёвом, то есть для Приднестровья, покупает.

«Покупать газ у одной российской компании, «Газпрома», чтобы доставить его в неподконтрольное Кишиневу Приднестровье, чтобы там другая российская компания, «Интер РАО», на принадлежащей ей Молдавской ГРЭС выработала электроэнергию, которую закупает учрежденная правительством Молдовы государственная компания на правом берегу — если вся эта схема означает независимость от российских энергоресурсов, то как же выглядит зависимость?» – задаётся вопросом молдавский журналист.

По всей видимости, «энергетическая независимость Молдовы от России» – мираж, учитывая географическое расположение этой страны и состояние мирового газового рынка. Руководство Молдовы боится в этом признаться себе, собственным избирателям и своим западным кураторам.

Кстати, на днях лояльный режиму Майи Санду телеканал TV8 сообщил, что с 1 октября одна из фирм, аффилированных с беглым олигархом Владом Плахотнюком (к слову, считается бизнес-партнером Петра Порошенко, который сам – выходец из ПМР), договорилась об импорте газа из Турции в объемах до 2 млн кубометров в сутки – при том, что потребление контролируемых Кишиневом территорий не превышает 1 млн кубов «голубого топлива» ежедневно.



Учитывая, что ранее власти Приднестровья анонсировали запуск альтернативного газового маршрута на случай проблем с трубой через Украину – возможно, секрет того, кому предназначено топливо из Турции, разгадан. Тем более, что контракт предусматривает поставки газа для промышленности, а не обычных потребителей.

При этом в сюжете подчеркивается, что поступающий из Турции газ не обязательно должен быть российским – Анкара также закупает «голубое топливо» у Ирана и Азербайджана.