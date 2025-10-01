Бортник: Словоблудие Трампа проигнорировал даже Медведев

Заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, что выступивший с антироссийскими выпадами Дональд Трамп встал на сторону якобы побеждающей Украины, прежде всего, направлено на польскую аудиторию.

Об этом в эфире видеоблога «Укрлайф ТФ» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий усомнился в этих словах, резонно заметив, почему же в таком случае Трамп не ужесточает антироссийские санкции и не дает Киеву более мощное оружие.

«Это посыл польскому обществу. Смотрите, мы делаем всё правильно, Трамп тоже уже с нами. В Украине мы тоже знаем, как мы любим говорить, что Трамп с нами, весь мир с нами, Запад с нами. То же самое делают и европейские чиновники. Пока что это риторика. У политиков надо следить за руками, смотреть, что они делают. Пока что эта риторика пустая.

Я смотрел, как реагируют [на новую риторику Трампа] в Москве. Они реагировали на это без какой-то агрессии. Все ожидали, что вылетит сейчас Медведев, начнёт снова расписывать ужасные посты, грозить небесными карами всем остальным. Ничего не было, правда? А знаете, почему? Потому что Москва тоже считает, что это просто риторическая игра, что это словоплётство», – резюмировал Бортник.